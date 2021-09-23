МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Источники выделения средств на реализацию законопроекта об индексации пенсий депутаты предложат во время работы над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил РИА Новости один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), добавив, что, несмотря на отрицательное заключение кабмина, документ направят в рассылку для получения отзывов и затем рассмотрят на заседании профильного комитета. Правительство не поддержало проект индексации пенсий работающим гражданам

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство в своем заключении указывает, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться. В итоге кабмин законопроект не поддержал.

"Законопроект уйдет в рассылку и будет рассмотрен на комитете. Отрицательное заключение правительства — это не значит, что законопроект не будет принят. Вопрос в определении источников. Мы согласны с тем, что их надо определить. В ходе бюджетного процесса мы предложим определить источники, указав в параметрах бюджета такие цифры, которые позволили бы увеличить трансфер в Пенсионный фонд, чтобы 1 января была проиндексирована пенсия", — сказал Нилов.

По его словам, законопроектом был дан юридический механизм осуществления инициативы об индексации пенсий, при этом источники финансирования определяются, в том числе, когда идет работа над федеральным бюджетом.

"Его параметры корректируются, и ко второму чтению вносятся поправки, когда где-то сокращают расходы, где-то увеличивают расходы. Мы будем рекомендовать увеличить размер средств, которые из федерального бюджета должны будут перечислены в бюджет Пенсионного фонда", — добавил парламентарий.