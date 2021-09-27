МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. 24 сентября министр финансов России Антон Силуанов провел совещание, которое было посвящено вопросам накопительных пенсий и добровольных пенсионных программ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники на пенсионном рынке и в правительстве. Юрист рассказал о доплатах к пенсиям с первого октября

Самым важным решением заседания стало принципиальное согласие Минфина на "План Б" — концепцию трансформации замороженного с 2014 года накопительного компонента обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами. Среди них — неснижаемый остаток в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием.

Кроме того, на совещании поддержали введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

"Коммерсант" пишет о том, что Силуанов подчеркнул важность распространения начального взноса от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование предложил дифференцировать в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньше денег от государства.

В качестве главных отличий были названы передача прав собственности на накопительной части от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также внешнего "мягкого подталкивания" имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в стандартизированную схему. Получается, что перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).