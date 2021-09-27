МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует концепции "повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям", говорится в заключении кабмина. Правительство разрабатывает новую схему реформы накопительных пенсий

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.

"Предусмотренные законопроектом изменения не соответствуют концепции федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", обеспечивающей повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, а также долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров, в том числе посредством ежегодной индексации размеров пенсий выше уровня инфляции", — говорится в отзыве правительства, размещенном в электронной базе данных Госдумы.

Указанный федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, предусматривает повышение пенсионного возраста поэтапно в течение разумного переходного периода, отметили в кабмине. Таким образом, назначение страховых пенсий по старости на общих основаниях в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному КПРФ, в свою очередь, отсутствуют объективные обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений, говорится в заключении. Юрист рассказал о доплатах к пенсиям с первого октября

"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета. Однако соответствующие бюджетные ассигнования федеральными законами "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" не предусмотрены", — констатировали в кабмине.

Также отмечается, что проект, внесенный коммунистами, "в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия".

"С учетом изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", — заключили в правительстве.