МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Проблем с индексацией в России пенсий на уровне выше инфляции возникнуть не должно при эффективных действиях кабмина и ЦБ по сдерживанию инфляции, заявил РИА Новости замдиректора по науке ИНСАП РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Горлин. Правительство не поддержало законопроект о пенсионном возрасте

В интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее рассказал, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, а социальные проиндексируют на 7,7%.

Согласно действующему законодательству, пояснил Горлин, размер индексации страховых пенсий должен опережать уровень инфляции за предшествующий год, указанные цифры этому требованию соответствуют.

При этом эксперт обратил внимание, что показатель в 5,9% принимался в конце 2018 года в пакете поправок о повышении пенсионного возраста, в котором были установлены параметры индексации пенсий на период с 2019 по 2024 год включительно. Эти параметры были определены исходя из прогнозируемого уровня инфляции 4%. "Поэтому планировавшееся тогда превышение размера индексации пенсий в 5,9% на 2022 год более существенно по отношению к прогнозируемой ныне Росстатом инфляции 5,8%", — отметил Горлин.

"Исходя из наших расчетов, проблем с индексацией пенсий выше инфляции в обозримой перспективе быть не должно – при условии результативности предпринимаемых правительством и Центральным банком мер по сдерживанию инфляции и достижению ее целевого уровня в 4%", — считает эксперт.