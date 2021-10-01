МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в августе 2021 года снизился на 1% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

При этом средний размер назначенных пенсий в августе составил 15 840 рублей и по сравнению с августом 2020 года увеличился на 5,6%.

Инфляция в России в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 6,68%, по сравнению с декабрем 2020 года — 4,69%.

В интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее рассказал, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, а социальные проиндексируют на 7,7%. В текущем году страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы с 1 января на 6,3%.