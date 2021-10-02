МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности могут получать родители студентов очного отделения, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР) по Москве и Московской области.
Дети могут учиться как в российских, так в иностранных вузах. А пенсия будет выплачиваться до тех пор, пока ребенок не закончит учебу или не достигнет 23 лет, передает агентство.
В ПФР сообщили, что повышенную пенсию также получат родители студентов, не достигших 18 лет. После исполнения ребенку 18 лет, чобы продлить право на получение повышенной пенсии, родителям будет необходимо подтвердить, что ребенок студент и не работает.
Повышенная пенсия также полагается россиянам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.