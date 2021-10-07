МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощении оформления пенсии для малых народов Севера, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Эксперт научил, как накопить финансовый резерв к пенсии

По его словам, в настоящее время заканчивается работа над составлением списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, уполномоченным органом по предоставлению государственной услуги по внесению в федеральный список лиц является Федеральное агентство по делам национальностей.

"Для включения гражданина в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, необходимо подать заявление. Заявление могут подать граждане Российской Федерации и общины коренных малочисленных народов в отношении членов своей общины", – пояснил Груздев.

Он напомнил, что с февраля 2022 года органы власти будут использовать указанный список в целях реализации социальных и экономических прав этих лиц. Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот, добавил Груздев. Людям, относящимся к малым народам, больше не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Стало известно, кому еще полагается повышенная пенсия

"В частности, подготовленный сейчас законопроект предусматривает, что представителям малочисленных народов Севера пенсия по старости может устанавливаться на основании сведений из данного списка. Если же человек по каким-то причинам не будет там значиться, у него будет право при обращении за пенсией представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера. По закону у коренных народов Севера появляется право на социальную пенсию по старости – начиная с 55 лет для мужчин и с 50 лет для женщин", – добавил председатель правления АЮР.

Груздев пояснил, что сейчас в России существуют 47 коренных малочисленных народов. В целом это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.