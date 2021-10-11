МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды возвращают в портфели обязательного пенсионного страхования акции. Объем покупок долевых инструментов превысил 190 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант". Эксперты, опрошенные изданием, называют одной из причин ухудшение ситуации на рынке облигаций и предупреждают о рисках.

НПФ нарастили долю акций в портфелях за три месяца на 6,8%. С начала 2021 года ситуация была иной — НПФ, наоборот, сокращали вложения в акции.

"На 1,2% в первом квартале и на 0,7% — во втором, хотя в январе—июне учитывающий выплаты дивидендов субиндекс акций полной доходности по пенсионным накоплениям (EPSITR), рассчитываемый Московской биржей, вырос на 16%, а не учитывающий их индекс (EPSI) — на 13,7%. В третьем квартале EPSI прибавил 4,6%, а EPSITR — 6,5%, то есть вложения НПФ в акции превысили рост индексов", — сообщает газета.

По собственным расчетам издания, объем пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ в третьем квартале, превысил 3 триллиона рублей.

Сейчас, по данным газеты, со средствами обязательного пенсионного страхования работают 28 фондов, их может стать на 4 меньше — после планируемого объединения ряда фондов группы "Регион"-"Россиум".

При этом только 5 фондов смогут распоряжаться пенсионными накоплениями граждан, превышающими 100 миллиардов рублей. У остальных объем не превысит 30 миллиардов рублей на каждого.

Больше всего вложили в акции НПФ "Гефест" (3,7 миллиарда рублей, что составляет 13,3% от совокупного портфеля) и НПФ "Газфонд ПН" (589,4 миллиарда рублей). При этом, по оценкам издания, рыночными инвестициями являются чуть менее 2% от общего портфеля.

По наблюдениям газеты, самыми консервативными инвесторами в акции стали фонды гуппы "Регион"-"Россиум".

Один из собеседников издания отметил, что на фоне общей эйфории в акциях, роста котировок ряда "голубых фишек" и плохого рынка облигаций фонды стремятся "запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда". При этом эксперт предупредил о накапливаемых в системе рисках.