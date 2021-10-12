МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой будет увеличен до 21 193 руб в месяц, сообщает пресс-служба мэра. Проект бюджета Москвы: в 2022 году пособия будут проиндексированы

"Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 20 222 до 21 193 рублей в месяц. За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что городскую доплату получают 2,1 миллиона московских пенсионеров.