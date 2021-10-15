В ПФР назвали категории граждан, кто не имеет права на повышение пенсии в возрасте 80 лет
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Россияне старше 80 лет имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Однако есть несколько категорий пенсионеров, кого это правило не касается, напоминает отделение ПФР по Калининградской области.
В первую очередь речь идет об инвалидах I и II группы: им повышенная фиксированная выплата осуществляется с даты установления инвалидности.
Другая категория пенсионеров, кто не получают повышение фиксированной выплаты, это получатели страховых пенсий по случаю потери кормильца.
"Поскольку повышение пенсии в связи с достижением возраста предусмотрено только для получателей страховых пенсий, гражданам, получающим социальную пенсию по старости, повышение не осуществляется", — отметили представители ПФР.
В то же время они имеют право переоформить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости в случае, если ее размер после перерасчета будет выше.
Добавляется, что в остальных случаях перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в беззаявительном порядке: никуда ходить и писать не нужно.
Повышенная выплата назначается россиянам со дня достижения возраста 80 лет. В текущем 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 044,48 рубля. Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают 12 088,96 рубля.
https://1prime.ru/pensions/20211015/834966841.html