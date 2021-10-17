МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В России общий порядок установления страховой пенсии по старости предполагает одновременное соблюдение нескольких условий. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР, это достижение общеустановленного пенсионного возраста и наличие необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов. Назван последний шаг на пути к запуску "Северного потока - 2"

Как отметили в отделении ПФР по Москве и Московской области, в этом году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года.

При этом количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем. Чем выше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Например, в прошлом 2020 году для назначения пенсии необходимо было иметь:

не менее 11 лет стажа,

18,6 пенсионных коэффициента.



В 2021 году требования увеличились — не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

"Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно", — добавили в ПФР.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано".

Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная.