МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Пенсионный фонд перерассчитает страховые пенсии большинства пенсионеров 1 января и пенсии по гособеспечению, в том числе социальные, 1 апреля, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР по Кабардино-Балкарской Республике.

"Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работающих пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности", — цитирует издание официальную информацию Пенсионного фонда.