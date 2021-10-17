МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Страховой стаж учитывает период, когда гражданин не работал или не работает по социально значимой причине, пишет "Российская газета" со ссылкой на отделение ПФР по Калининградской области.
"Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы и (или) иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР", — рассказали изданию в ПФР.
Газета перечислила нестраховые периоды:
прохождение военной службы по призыву;
получение пособия по обязательному пенсионному страхованию в период временной нетрудоспособности;
уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет (не более шести лет в общей сложности);
получение пособия по безработице;
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;
проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться в связи с отсутствием возможности (не более пяти лет).
Как пишет издание, за каждый полный календарный год нестрахового периода при расчете размера пенсии учитывается коэффициент 1,8. За период декретного отпуска по уходу за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет дополнительно устанавливается коэффициент 3,6, а по уходу за третьим или четвертым ребенком до достижения им возраста полутора лет — используется коэффициент 5,4.