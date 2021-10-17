МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Страховой стаж учитывает период, когда гражданин не работал или не работает по социально значимой причине, пишет "Российская газета" со ссылкой на отделение ПФР по Калининградской области.

"Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы и (или) иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР", — рассказали изданию в ПФР.

Газета перечислила нестраховые периоды:

прохождение военной службы по призыву;

получение пособия по обязательному пенсионному страхованию в период временной нетрудоспособности;

уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет (не более шести лет в общей сложности);

получение пособия по безработице;

уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться в связи с отсутствием возможности (не более пяти лет).