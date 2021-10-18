МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Окончательное решение по какому-либо варианту индексации пенсий работающих пенсионеров пока не принято, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Говоря об индексации пенсии работающих пенсионеров, министр отметил, что сформированы различные варианты.

"Соответственно, окончательное решение по одному из вариантов ещё не принято", — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по вопросу в кабмин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Он рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.