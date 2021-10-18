МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Вопрос накопительной пенсии обсуждается в правительстве, согласованная позиция может быть представлена депутатам в 2021-2022 годах, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Российским пенсионерам напомнили, когда ждать повышения пенсии

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.