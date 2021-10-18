МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Вопрос накопительной пенсии обсуждается в правительстве, согласованная позиция может быть представлена депутатам в 2021-2022 годах, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Вопрос накопительной пенсии лежит в плоскости, наверное, компетенций нескольких министерств. В данном случае мы сейчас именно обсуждаем на площадке правительства различные варианты, и согласованная позиция, я думаю, что в ближайший… 2021-2022 год выйдем к вам для обсуждения", — сказал он на заседании комитета Госдумы.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.