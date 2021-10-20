МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Чтобы увеличить свой доход на пенсии, нужно отказаться от одной вредной привычки. О какой конкретно сумме может идти речь, рассказала в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Она напомнила, что стоимость средней пачки сигарет в России колеблется около 150 рублей. Но поскольку курильщик может истратить пачку за один день, в месяц расходы на эту вредную привычку зачастую превышают четыре тысячи рублей. "Откладывая эту сумму на срочный банковский депозит, можно через пятнадцать лет получить существенную прибавку к пенсии", считает Никитина. Побочные эффекты: чем грозят России высокие цены на сырье

"Если мы откладываем примерно четыре тысячи рублей в месяц, которые люди тратят на сигареты, за пятнадцать лет с учетом дохода примерно в 5% годовых итоговая сумма получается около миллиона рублей. С этих денег потом можно будет получать пассивный доход в четыре тысячи рублей в месяц. По сути, человек накопит на прибавку к пенсии, например, на пожизненную оплату "коммуналки" или что-то в этом роде", — отметила она в интервью радио Sputnik.

Финансовый консультант порекомендовала внимательнее посмотреть свои ежемесячные затраты на сигареты еще и потому, что это поможет отказаться от вредной привычки.

"Если человек уже принял решение, что надо отказаться от курения, и ему нужен дополнительный толчок, то финансовый расчет поможет принять это решение и бросить курить. Чем раньше вы бросите, тем больше вы заработаете", — подытожила Никитина.