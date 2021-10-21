МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России начнет проинформировать некоторые категории россиян о причитающихся им выплатах, пишет "Российская газета".

В частности, не позднее пяти дней с момента поступления сведений о признании гражданина инвалидом его или его родственников должны проинформировать о причитающихся выплатах.

Изменения в порядок предоставления государственных услуг по осуществлению компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, разработало министерство труда и социальной защиты России.

Минтруд напоминает: начиная с 1 января 2022 года социальные пенсии по инвалидности и страховые пенсии по инвалидности будут назначаться проактивно. Это означает, что признанный инвалидом гражданин не должен будет писать заявление о назначении пенсии. Эти данные ПФР будет брать в федеральном реестре инвалидов.

Это означает, что для назначения пенсии по инвалидности гражданину, признанному инвалидом, не требуется посещения территориального органа ПФР.

"Таким образом, возникает необходимость проактивного информирования граждан, являющихся законными представителями нетрудоспособных лиц, например, родителя ребенка-инвалида, о предоставлении им информации об имеющихся у них правах на меры социальной поддержки в связи с установлением ребенку инвалидности", — отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Итак, ПФР будет информировать об ежемесячных выплатах родственников или законных представителей следующих категорий граждан: