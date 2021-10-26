МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник.

"С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 193 рублей. Доплату к пенсии получают 2,1 миллиона москвичей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 4,8% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, опекунам (попечителям), приемным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, ветеранам боевых действий, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны, реабилитированным гражданам. А также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше, почетным гражданам города Москвы и гражданам, имеющим особые заслуги в области культуры, искусства и спорта, летчикам-испытателям, другим льготным категориям граждан.

"По традиции в 2022 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат будет определён отдельными решениями Правительства города", — дополняется в сообщении.