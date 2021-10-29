МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В отделении Пенсионного фонда РФ по Томской области пенсионерам объяснили, как забрать пенсию, если не получили ее вовремя из-за длительного лечения в больнице, пишет "Российская газета".

Пенсионерам в Москве увеличат минимальную пенсию

В ПФР советуют для начала обязательно уточнить выплатной период в своем регионе.

"Если в день выплаты пенсионер по каким-либо уважительным, непредвиденным обстоятельствам не смог получить свою пенсию, он может обратиться в свое почтовое отделение вплоть до 25 числа каждого месяца и получить свою пенсию лично в почтовом отделении либо через почтальона", — цитирует издание представителя ПФР. "В следующий раз он получит выплату сразу за два месяца — текущий и прошедший", пишет газета.

По его словам, после выплатного периода ведомости на получение пенсий закрываются, а все невыплаченные деньги возвращаются в Казначейство. Впрочем, ведомстве успокоили: деньги пенсионера в любом случае не пропадут.

Что касается пенсионеров, которые находятся на длительном стационарном лечении и не могут получить пенсию в положенный срок, то им в ПФР посоветовали оформить доверенность на близкого родственника с подписью главврача больницы.