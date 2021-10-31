МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. У целого ряда граждан России есть право не только на страховую, но и на накопительную пенсию, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР. На сложных щах. Что стоит за резким ростом цен на овощи

В частности, накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 года был сделан выбор в ее пользу.

У россиян 1966 года рождения и старше формирование такого рода пенсионных накоплений может быть только за счет добровольных взносов, в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. В нее было возможно вступить до 2015 года.

Еще один способ — за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения. В их пользу в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную часть пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены из-за изменений в законодательстве.

Как сообщили изданию в ПФР, по закону за счет средств пенсионных накоплений осуществляются следующие выплаты:

• единовременная выплата, производится разово,

• выплата накопительной пенсии — ежемесячно, бессрочно,

• срочная пенсионная выплата — ежемесячно в течение 10 лет либо дольше. Это зависит от выбора пенсионера,

• выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина происходит единовременно.

Разово вся сумма пенсионных накоплений может быть выплачена только в том случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии, отметили в ПФР. Повторно обратиться за единовременной выплатой возможно: если на индивидуальный лицевой счет гражданина поступят новые средства пенсионных накоплений. Это можно сделать не ранее чем через 5 лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой.

В случае смерти человека его пенсионные накопления — при определенных условиях — могут получить правопреемники. Для этого надо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления. Это или ПФР, или НПФ. Соответствующее заявление подается не позднее 6 месяцев с даты смерти.