МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В сентябре реальный размер пенсий россиян в сентябре сократится на 1,8% в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

В частности, в январе данный показатель увеличился на 0,4% по отношению к показателю 2020 года, но в следующие несколько месяцев началось снижение: в феврале он уменьшился на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. Выплаты, доплаты и алкоголь. Что изменится в жизни россиян в ноябре

Подчеркивается, что при составлении доклада не учитывалась единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей, которая была выплачена пенсионерам в сентябре согласно указу президента.

В свою очередь, номинальный размер пенсии в сентябре 2021 года увеличился на 5,5% в годовом выражении и составил 15 847 рублей, тогда как инфляция достигла 7,4%, что стало пятилетним рекордом.