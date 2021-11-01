МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Сокращение реального размера пенсий россиян, о котором заявил Росстат, обусловлено тем, что статистика чисто технически не учитывает единовременных выплат пенсионерам. Если бы было иначе, мы бы наблюдали рост реальных пенсий выше инфляции, заявил агентству "Прайм" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Индексация пенсий закладывается на уровне выше инфляции прошедшего года. В этом году инфляция превысила уровень индексации пенсий. И с учетом этого, для того, чтобы нивелировать действие инфляции для пенсионеров, президент поручил провести единовременную выплату в 10 тысяч рублей", — напомнил он.

Росстат заявил о сокращении реального размера пенсии россиян

При этом 10-тысячная выплата учитывается в статистике Росстата, отражающей доходы населения, добавил Журавлев.

Ранее СМИ со ссылкой на доклад Росстата сообщили, что в сентябре 2021 года реальный размер пенсий россиян сократился на 1,8% в годовом выражении. При этом номинальный размер пенсии в сентябре увеличился на 5,5% в годовом выражении и составил 15 847 рублей.