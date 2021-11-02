МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. При обсуждении бюджета РФ на 2022-2024 годы будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому, заявила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова. Эксперт объяснил, как компенсируют обесценивание пенсий россиян

По ее словам, индексация пенсий в 2022 году будет выше базового уровня инфляции в 4,4% на 1,3-1,5%, на это в бюджете уже заложены средства.

Сенатор напомнила, что глава Минфина РФ Антон Силуанов обещал, ко второму чтению проекта бюджета продолжить работу по уточнению уровня инфляции для того, чтобы проиндексировать выплаты близко к ее фактическому уровню.

За индексацию пенсий исходя из реальной, а не прогнозной инфляции, также выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Размер пенсий снижается, потому что у нас реальная инфляция гораздо выше, чем та, которая рассчитывается, в том числе, и Росстатом", — отметил он и призвал при индексации пенсий и пособий ориентироваться не на летние прогнозы, а на реальный уровень инфляции к концу года.