МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. На сегодняшний день существует несколько способов получения пенсионных накоплений, пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России. Эксперт объяснил, как компенсируют обесценивание пенсий россиян

Разом все пенсионные накопления могут быть выплачены только в том случае, если их рассчетный размер размер составляет не более 5% от суммы размера страховой пенсии. В результате, получить таким образом возможно только лишь небольшую сумму.

Если размер пенсионных накоплений превышает данный показатель, то их можно получить в составе накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения. В 2021 году ее размер высчитывается исходят из предполагаемого периода выплат — 258 месяцев.

Существует также возможность получить накопления в виде срочной выплаты, продолжительность которой пенсионер устанавливает самостоятельно. При этом ее срок не может быть меньше 10 лет, сами накопления в таком случае должны быть сформированы за счет взносов по программе софинансирования пенсионных накоплений, средств материнского капитала или самостоятельных дополнительных взносов.

В случае преждевременной смерти пенсионера его правопреемники могут получить его накопления. Для этого необходимо обратиться в пенсионный фонд, клиентом которого был покойный, не позднее шести месяцев с даты смерти.