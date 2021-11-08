МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Граждане России предпенсионного возраста могут рассчитывать на досрочную пенсию, рассказали в отделении ПФР по Карачаево-Черкесской республике. Стало известно о новых уловках российских банков

В этом случае назначение выплат зависит от выполнения ряда условий.

Основным условием досрочного выхода на пенсию является отсутствие возможности трудоустройства. В такой ситуации выплата пенсии назначается по предложению органов службы занятости. Это возможно не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста.

Помимо этого, для назначения досрочной пенсии необходим определенный страховой стаж. Это менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет — для женщин.

Еще одно условие — необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, который дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.