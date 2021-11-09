МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Причины, из-за которых Пенсионный фонд России (ПФР) может временно лишить граждан пенсии, на сегодняшний день являются необходимыми и достаточными, заявила в эфире канала "Дума ТВ" депутат нижней палаты парламента, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что чаще всего решение о приостановлении выплат пенсий выносится из-за проблем со справками об обучении.

Но после устранения препятствий для получения пенсий выплаты возобновляются "в самые кратчайшие сроки", отметила депутат Госдумы.

"С какими чаще всего проблемами обращаются граждане? Ну это несоответствие справок, особенно, справок по обучению. У нас на территории РФ уже пришли к единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом", — отметила Бессараб.

Она подчеркнула, что каждый раз приходится делать запросы в Пенсионный фонд и восстанавливать право гражданина на получение пенсии. Однако, по ее словам, это скорее частные, а не систематические случаи.