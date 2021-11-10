МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Изъятые у коррупционеров средства, а также деньги, полученные от продажи их имущества, Пенсионный фонд РФ сможет направлять на выплату пенсий и социальные пособия. В ПФР назвали случаи, при которых невозможна выплата пенсий и пособий

Как сообщает "Парламентская газета", такой закон, принятый нижней палатой парламента РФ в третьем чтении 21 октября, комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам одобрил на заседании 9 ноября.

В частности, документ подразумевает, что в перечень доходов, за счёт которых формируется бюджет ПФР, вводится такой источник, как конфискованные у коррупционеров деньги и средства, полученные от реализации у них конфискованного имущества, рассказала сенатор Дина Оюн.

Распорядителем этих денег становится ПФР: он распределяет эти средства на:

пенсии,



социальные выплаты,

социальные пособия.

Парламентарий отметила, что в Бюджетный кодекс аналогичные изменения были внесены двумя годами ранее.