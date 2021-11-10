Пенсии в России могут увеличить за счет изъятых у коррупционеров денег
Совет Федерации разрешил зачислять изъятые у коррупционеров доходы в бюджет Пенсионного фонда
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Изъятые у коррупционеров средства, а также деньги, полученные от продажи их имущества, Пенсионный фонд РФ сможет направлять на выплату пенсий и социальные пособия.
Как сообщает "Парламентская газета", такой закон, принятый нижней палатой парламента РФ в третьем чтении 21 октября, комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам одобрил на заседании 9 ноября.
В частности, документ подразумевает, что в перечень доходов, за счёт которых формируется бюджет ПФР, вводится такой источник, как конфискованные у коррупционеров деньги и средства, полученные от реализации у них конфискованного имущества, рассказала сенатор Дина Оюн.
Распорядителем этих денег становится ПФР: он распределяет эти средства на:
пенсии,
социальные выплаты,
социальные пособия.
Парламентарий отметила, что в Бюджетный кодекс аналогичные изменения были внесены двумя годами ранее.