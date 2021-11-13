МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Досрочно на пенсию могут выйти многодетные матери, говорится на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарии. Экономист рассказал, как россияне смогут стать богаче

На возможность выйти на пенсию досрочно влияет и количество детей. Так, женщины, родившие троих детей, имеют возможность выйти на пенсию по достижении 57 лет, родившие четверых — в 56 лет. А матери пятерых и более детей имеют право начать получать пенсию уже в 50 лет.

Для получения пенсии необходимо наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.

Ранее сообщалось, что Минтруд упростил получение пенсий для ряда граждан. Так, с 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно.