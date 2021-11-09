МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно. В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии

В сообщении сказано, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда РФ и единого госреестра ЗАГС. При этом гражданам не нужно будет подавать заявление для назначения таких пенсий.

По словам представителей Минтруда, соответствующий законопроект разработан и опубликован.

Сейчас в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.