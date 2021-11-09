Минтруд меняет правила назначения пенсии по потере кормильца
В Минтруде сообщили, что с 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно.
В сообщении сказано, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда РФ и единого госреестра ЗАГС. При этом гражданам не нужно будет подавать заявление для назначения таких пенсий.
По словам представителей Минтруда, соответствующий законопроект разработан и опубликован.
Сейчас в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.
https://1prime.ru/society/20211109/835162290.html
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