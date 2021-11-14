МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В ряде случаев россиянам могут перестать начислять пенсию, чаще всего это обусловлено необходимостью уточнить какую-либо информацию, рассказал "Парламентской газете" глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. На особых условиях. Что нужно для получения максимальной пенсии

Приостановка выплат не означает, что человека лишила самого права получать пенсию, отмечает эксперт. По его словам, такая ситуация может сложиться, если возникла нестыковка в документах и есть необходимость в этом разобраться.

Для того, чтобы избежать такой ситуации, Рязанский советует пенсионерам соблюдать пять простых правил.

Во-первых, необходимо вовремя и регулярно забирать пенсию. Речь идет о тех, кто получает ее на почте или у почтальона.

"Если человек полгода не забирает свои деньги, то выплаты приостановят на шесть месяцев", — уточняет эксперт. Россиянам рассказали, какие документы лучше хранить в бумажном виде

В случае, если получатель оказался в больнице, можно оформить доверенность на получение пенсии на родственника и заверить ее у главврача. Однако важно, чтобы пенсионер был зарегистрирован по месту получения пенсии, подчеркнул Рязанский.

Во-вторых, инвалиды, получающие страховую пенсию, должны вовремя проходить переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы.

"В случае неявки на осмотр выплаты приостановят на три месяца. Если пропуск был по уважительной причине, экспертиза должна это подтвердить, как и то, что всё прошедшее время у человека сохранялась инвалидность", — рассказал глава Союза пенсионеров.

Студенты, получающие пенсию по потере кормильца, обязаны ежегодно подтверждать факт обучения в вузе, иначе выплату приостановят на полгода.

Кроме того, Пенсионный фонд приостанавливает выплаты на полгода постоянно проживающим в России иностранцам, если у них заканчивается срок действия вида на жительство, поэтому документ необходимо вовремя продлевать.

Если российский пенсионер намерен переехать в другую страну, он обязан подать заявление об этом в Пенсионный фонд, а затем ежегодно подтверждать свое проживание в консульстве или отделении Пенсионного фонда в России.

"Если же ПФР выяснит, что человек переехал за границу, но заявления от него не было, то приостановит выплаты на полгода", — предупреждает Рязанский.

Кроме того, при переезде в некоторые государства россияне обязаны предоставить также документ, подтверждающий что они не имеют права на получение пенсии в этой стране. Иначе ПФР остановит выплаты также на полгода.

Если пенсионер обнаружит, что ему не начислили пенсию, он должен незамедлительно обратиться в местное отделение Пенсионного фонда. Лучше всего это сделать в письменной форме, советует Валерий Рязанский. В таком случае ПФР будет обязан официально назвать причину приостановки или прекращения выплаты. Впоследствии такое решение можно будет оспорить через судебные инстанции.

"В случае возобновления выплаты человеку вернут причитающуюся ему пенсию за весь период, когда он не мог ее получить, — отметил специалист.