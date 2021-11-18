МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский миллиардер, глава компании Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шараповв в интервью изданию БН.ru назвал недвижимость лучшей инвестицией для сохранения накоплений на пенсии.

"Пенсионная однушка. Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду", — ответил предприниматель на вопрос о наиболее понятном для граждан финансовом инструменте накоплений.

Шарапов считает, что "дополнительное" жилье может значительно улучшить материальное положение пенсионера.

Миллиардер добавил: такая практика распространена в Индии, Бразилии и Китае.

"Если повезло, человек купил уже пять однушек, и это обеспечивает полную занятость его супруге, следующий шаг — задуматься о стрит-ретейле, покупке офисных площадей", — добавил он.

Эксперт рынка недвижимости также спрогнозировал дальнейший рост цен на жилье в России. Он считает, что вложения в недвижимость в долгосрочной перспективе защищают человека от "жуткой" инфляции.