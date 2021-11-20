МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Удержания из пенсии пенсионеров по судебным листам не будут производиться в случае признания гражданина банкротом. Эти и другие изменения произойдут в порядке выплаты пенсии с 1 января 2022 года. Миллиардер объяснил россиянам, как подготовиться к пенсии

С началом 2022 года вступят в силу утвержденные Минтрудом РФ новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, напоминает "Парламентская газета".

Так, по новым правилам выплаты и доставка пенсии на территории, где введен режим ЧС, могут осуществляться раньше текущего месяца. Это касается ЧС как федерального характера, так и локального.

Кроме того, вводится новое правило для граждан, получающих пенсию через почту или другую организацию. В случае недополучения пенсии гражданин может написать заявление о перечислении недостающей суммы на свой банковский счет. В таком случае территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) обязан осуществить перевод в течение трех рабочих дней со дня поступления данных о не доставленных в текущем месяце выплатах от компании, осуществляющей доставку пенсии. Депутаты Госдумы готовы приравнять индексацию пенсий к инфляции

С 2022 года доставкой пенсий будут заниматься только те организации, у которых заключен договор с ПФР. В случае, если гражданин выбрал для доставки выплат компанию, не заключавшую такой договор, рассмотрение его заявления приостановят до заключения соглашения, но не более чем на три месяца. В этот период доставкой пенсии временно будет заниматься другая организация, которую выберет сам пенсионер и которая имеет нужное соглашение. Если компания отказалась от заключения договора с ПФР, гражданину придется выбрать другую организацию, имеющую такой договор.

Одним из важнейших нововведений станет пункт об освобождении от удержаний по судебным листам из пенсий граждан, признанных банкротами.

Новые правила регулируют также ситуации, когда гражданам начислялась пенсия в сумме, которая превышает положенную. В этом случае с 2022 года территориальный орган ПФР должен сообщить пенсионеру об излишне выплаченных ему суммах пенсии. При добровольном согласии последнего излишне полученные суммы будут удержаны. При этом размер удержания будет определять сам пенсионер, а его добровольное согласие должно быть приобщено к выплатному делу, отмечает издание.

Кроме того, предусматривается выдача наследникам пенсионера справки о суммах пенсии, не полученных при его жизни. При этом для получения документа необходим запрос нотариуса.

Если пенсионер получал накопительную пенсию в негосударственном пенсионном фонде, который впоследствии прекратил свою деятельность, гражданин может выбрать для получения этих выплат территориальный орган ПФР и обратиться туда с соответствующим заявлением. "В таком случае выплаты начнутся с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который негосударственным пенсионным фондом произведена последняя выплата", — уточняется в сообщении. Выплаты будет производиться в том же размере, в каком была произведена последняя выплата негосударственным пенсионным фондом.