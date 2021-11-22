МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Число россиян, живущих в крупнейших городах страны и считающих, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будет выплачивать государство, выросло. Это показал опрос SuperJob, его данные приводит РБК. Цены на икру в России взлетели до исторического максимума

В частности, в среднем по России 28% опрошенных заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату.

Почти каждый четвертый россиянин — 24% — рассчитывает на государственную пенсию. Еще 14% — собираются жить на сбережения. 4% россиян надеются на выплаты негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Помимо этого, еще 7% респондентов назвали иные источники дохода, такие как рента за сдачу в аренду недвижимости или дивиденды.

Что касается уровне пенсии, то тут ответы зависели не только от уровня дохода, но и от возраста: