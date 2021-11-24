МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российское правительство утвердило перечень доходов граждан, из которых будут удерживаться алименты.

В частности, отдавать долю своим детям придется со стипендий, налоговых вычетов, доходов самозанятых и так далее.

Помимо этого в список включены:

все виды пенсий — за исключением пенсий по потере кормильца.

Взыскание алиментов с зарплаты и иного дохода производится после удержания (уплаты) из них налогов.

Отмечается, что давать разъяснения по применению данного перечня будут министерство труда и социальной защиты и Минфин.

Напомним, что несколько дней назад кабмин России направил положительный отзыв на законопроект, распространяющий исполнительский иммунитет на единовременные социальные выплаты. В принятом документе помимо этого указано: с таких выплат удерживать алименты будет нельзя.