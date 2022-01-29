МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты предложило ввести уже с 2023 года единый тариф: по нему работодатели могли бы уплачивать страховые взносы единым платежом.

Как отметили в ведомстве, это позволит увеличить размеры часть страховых выплат уже к 2025 году.

В частности, пояснили в Минтруде, после введения единого тарифа максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности (больничный лист) для россиян с трудовым стажем более восьми лет составит 143,5 тысячи рублей. При действующей модели взносов — 94,7 тысячи рублей. При наличии стажа от пяти до восьми лет — 114,8 тысячи рублей вместо 75,7 тыс. рублей. Со стажем до пяти лет — 86,1 тысячи рублей вместо 56,8 тысячи рублей при действующей модели.

Изменится и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком: максимально оно будет составлять 57,4 тысячи рублей в 2025 году (при действующей модели — 37,9 тысячи рублей).

Максимальная сумма пособия по беременности и родам к 2025 году увеличится до 660,9 тысячи рублей (при действующей модели она составит в 2025 году 435,9 тысячи рублей).

Такие изменения, уточнили в Минтруде, предполагаются в рамках объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) в Социальный фонд России. Предполагается, что именно он будет начислять россиянам все социальные выплаты, в том числе пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.

Пресс-служба Минтруда отметила, что при введении единого тарифа также предлагается установить единый круг застрахованных лиц и единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования. Это будет сделано за счет увеличения взносооблагаемого в рамках обязательного социального страхования заработка до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием.

Помимо этого, речь идет об объединении всех существующих льготных категорий плательщиков в три группы со следующими тарифами страховых взносов:

15% с выплат выше МРОТ — малый и средний бизнес,

7,6% — резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО (Социально ориентированные некоммерческие организации), благотворительные организации, Сколково, ИТ-организации, организации-мультипликаторы,



0% — члены экипажей судов.

Это поможет сохранить все действующие льготные режимы, уточнили в Минтруде.