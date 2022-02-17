МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает выделить молодым россиянам по 10 тысяч рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе, поскольку молодым людям из-за моратория не удалось сформировать накопления. Об этом говорится в позиции организации "Об инициативах по развитию пенсионного рынка", сообщают "Известия". Пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии 3 февраля

Инициатива касается молодежи, которая уже начала трудиться, но осталась без накоплений в Обязательной пенсионной системе в связи с действующим с 2014 года мораторием.

Вместе с тем РСПП выступает за введение софинансирования со стороны государства добровольных взносов граждан. Как отмечает издание, это поручение дал президент, и об этой возможности заявляли представители Минфина. Правда, в министерстве не объясняли, каким образом будет организовано участие государства в формировании будущих пенсий россиян.

В РСПП отметили, что основным вариантом на сегодняшний день является программа софинансирования, которая применяется к пенсионным накоплениям и в которую можно было вступить до 2015 года. Суть программы заключается в том, что если гражданин перечисляет от 2 до 12 тысяч рублей в год, то государство удваивает эту сумму.

Как отметил председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков, молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому их необходимо стимулировать.

"Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тысяч рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета. С учетом того, что у молодых людей много времени для формирования добровольной пенсии эту сумму можно увеличить значительно, делая дополнительные взносы", — пояснил Беляков.