МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам 2021 года исполнен с дефицитом в 330,755 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты. В Счетной палате подсчитали траты на медпомощь в России из-за COVID

"За 2021 год бюджет ПФР исполнен с дефицитом в объеме 330 755,30 миллиона рублей, в том числе дефицит по распределительной составляющей — 338 361,81 миллиона рублей и профицит по накопительной составляющей — 7 606,51 миллиона рублей", — говорится в документе.

СП отмечает, что за 2021 год в бюджет ПФР поступило 9,794 триллиона рублей, что на 509,037 миллиарда (на 4,9%) меньше, чем за 2020 год.

"Снижение общего объема доходов по сравнению с 2020 годом связано с уменьшением поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Так, трансферт на ОПС уменьшен на 1 440 771,27 миллиона рублей, или в 6,7 раза", — поясняет контрольное ведомство.

Расходы ПФР в 2021 году увеличились на 4,1%, до 10,125 триллиона рублей. "На ведение финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году израсходовано 118 352,34 миллиона рублей, что на 624,72 миллиона рублей (на 0,5%) больше расходов 2020 года", — добавляет Счетная палата.

Число пенсионеров в России на 1 октября 2021 года составило 42,2 миллиона человек, в том числе 8,4 миллиона работающих пенсионеров, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

"По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число пенсионеров на 1 октября 2021 года составило 42 216,87 тыс. человек, получателей страховых пенсий — 38 352,06 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости — 34 877,37 тыс. человек. Число работающих пенсионеров составило 8 412,60 тыс. человек, сократившись с начала года на 480,19 тыс. человек (на 5,4%)", — сказано в документе.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на 1 октября составлял около 17 552 рублей, средний размер страховой пенсии по инвалидности неработающих пенсионеров — 10 449 рубля, указывает Счетная палата.

Бюджет Фонда социального страхования (ФСС) по итогам 2021 года вместо планировавшегося дефицита исполнен с профицитом в 111,582 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

"Бюджет ФСС за 2021 год исполнен с профицитом в объеме 111 582,44 миллиона рублей (федеральным законом № 390-ФЗ установлен дефицит в объеме 17 630,07 миллиона рублей)", — сказано в документе.

За 2021 год в бюджет ФСС поступили доходы в объеме 1,428 триллиона рублей, что в 1,6 раза выше показателя 2020 года. Расходы ФСС в 2021 году увеличились по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза и составили 1,317 триллиона рублей.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета и резервного фонда правительства РФ в ФСС составили 761,456,34 миллиарда рублей, что в 5,1 раза больше, чем за 2020 год.