МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Пособия, переданные Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, теперь предоставляются по единому регламенту во всех субъектах России и практически всем выплачиваются за один день, сообщили в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

"До 2022 года правила осуществления выплат могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки на территории всей страны по единому порядку и по принципам социального казначейства", — пояснили в отделении.

Для переданных в ПФР пособий теперь установлен единый день выплаты, это 3-е число каждого месяца — дата, когда средства переводятся абсолютному большинству получателей (88%).

"Среди них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те, кому выплаты доставляют почтовые отделения, получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты", — добавили в пресс-службе.

Начиная с марта зачисление средств осуществляется по следующему графику: пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. Например, 3 марта банки перевели всем получателям пособия за февраль.