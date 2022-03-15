МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Необходимо дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции, что позволит приступить к реализации вопроса об индексации пенсий, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Силуанов рассказал о возможности повышения пенсий в текущих условиях

Напомним, что глава Минфина России Антон Силуанов, комментируя вопрос о возможности повышения пенсий, заявил, что кабмин будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами в стране и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях.

"Сейчас фиксируется рост цен, но ситуация должна немного стабилизироваться, и сразу же станет понятно, какая реальная инфляция. Не вызванная эмоциями и паникой, спекуляцией и повышенным спросом, а именно реальная инфляция. В ближайшее время, я уверен, индекс инфляции будет определен, что позволит приступить к вопросу индексации", — прокомментировал в свою очередь Нилов.

Депутат добавил, что в целом в стране сейчас наблюдается активная инфляция и девальвация рубля. Это снижает покупательскую способность граждан, в том числе — пенсионеров.

"Некоторые товары подорожали в два раза абсолютно необоснованно, на них спрос упал — начинают потихоньку цены снижать. Некоторые товары подорожали на 20%, некоторые на 10%, а некоторые, например, не подорожали, например, те товары, которые, исходя из даты выпуска, не смогут реализовываться в России, например, летом этого года", — отметил собеседник РИА Новости.

"Но я убежден, что этот вопрос (об индексации пенсий — ред.) в правительстве будет поднят", — сказал Нилов и подчеркнул, что для проведения такой индексации и пенсий, и социальных выплат, необходимо изыскать дополнительные резервы.

"Эта тема находится под пристальным вниманием всех, так как вопрос чувствительный, и касается всей социальной сферы", — добавил он.

"У нас, прежде всего, есть Фонд национального благосостояния (ФНБ). Не надо об этом забывать. Это наша подушка безопасности", — подытожил член Госдумы.