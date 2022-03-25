МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГс 1 января 2023 года, пишет РБК. Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах

Это решение не повлияет на тех, кто уже получает пенсии, изменения в основном затронут мигрантов.

Со странами ЕАЭС Москва уже заключила новое соглашение.

Планируется, что 1 января 2023 года Россия денонсирует Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Это следует из проекта федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД России. "Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Но с даты его подписания прошло 30 лет, в странах — участницах соглашения произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ "уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем", не дают гражданам указанных стран в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию.