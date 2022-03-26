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2022-03-26T12:09:18+03:00
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2022
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В апреле для семей с детьми появится новая мера поддержки
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В Российской Федерации с апреля 2022 года появится новая мера поддержки семей с детьми, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума на человека. Само заявление на новое... ПРАЙМ, 26.03.2022
экономика, новости, пенсии, пособие, россия, семьи, дети, меры поддержки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В Российской Федерации с апреля 2022 года появится новая мера поддержки семей с детьми, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума на человека.
Само заявление на новое пособие можно будет написать с 1 мая. Выплату же назначат с 1 апреля 2022 года. Это означает, что написавшие заявление в мае в этом же месяце получат выплату сразу за два периода.
Заявление можно будет подать либо в отделении ПФР, либо через портал госуслуг.
Для назначения выплаты будет проведена комплексная оценка нуждаемости конкретной семьи. Необходимо, чтобы соблюдались одновременно следующие общие условия:
- среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения;
- имущество семьи укладывается в установленный перечень;
- у взрослых членов семьи есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.
Пособие может быть назначено в трех размерах: 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи.