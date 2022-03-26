МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В Российской Федерации с апреля 2022 года появится новая мера поддержки семей с детьми, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума на человека. Аналитики оценили влияние санкций на доходы россиян

Само заявление на новое пособие можно будет написать с 1 мая. Выплату же назначат с 1 апреля 2022 года. Это означает, что написавшие заявление в мае в этом же месяце получат выплату сразу за два периода.

Заявление можно будет подать либо в отделении ПФР, либо через портал госуслуг.

Для назначения выплаты будет проведена комплексная оценка нуждаемости конкретной семьи. Необходимо, чтобы соблюдались одновременно следующие общие условия:

среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения;

имущество семьи укладывается в установленный перечень;

у взрослых членов семьи есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Пособие может быть назначено в трех размерах: 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи.