МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России разработало правила заключения соглашений между субъектами страны и Пенсионным фондом (ПФР) для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов на принципах социального казначейства, говорится в сообщении Минфина. Выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

"Минфин России внес в правительство РФ проект постановления, утверждающий общие правила заключения соглашения между регионом и Пенсионным фондом о предоставлении субвенции, в том числе для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно", — поясняет ведомство.

В частности, эти выплаты были установлены с 1 апреля и будут ежемесячно выплачиваться семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно:

если семья постоянно проживает в России,



если среднедушевой доход семьи не выше прожиточного минимума.

"Выплата при заключении соглашения будет осуществляться Пенсионным фондом за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах "социального казначейства", — добавляет министерство.

Общий объем дополнительных расходов на данную выплату составит 455 миллиардов рублей.