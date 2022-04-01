Минфин назвал источник выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет
Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми 8-16 лет
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России разработало правила заключения соглашений между субъектами страны и Пенсионным фондом (ПФР) для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов на принципах социального казначейства, говорится в сообщении Минфина.
"Минфин России внес в правительство РФ проект постановления, утверждающий общие правила заключения соглашения между регионом и Пенсионным фондом о предоставлении субвенции, в том числе для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно", — поясняет ведомство.
В частности, эти выплаты были установлены с 1 апреля и будут ежемесячно выплачиваться семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно:
если семья постоянно проживает в России,
если среднедушевой доход семьи не выше прожиточного минимума.
"Выплата при заключении соглашения будет осуществляться Пенсионным фондом за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах "социального казначейства", — добавляет министерство.
Общий объем дополнительных расходов на данную выплату составит 455 миллиардов рублей.