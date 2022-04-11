МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Россияне стали получать первые пенсионные выплаты в 2 раза быстрее, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Юрист объяснила, кто и как может получить пенсию по наследству

Уточняется, что речь идет о гражданах, которые выходят на пенсию в 2022 году. После назначения пенсии они получат выплату в течение 7 рабочих дней, а не 15, как было раньше. Соответствующие изменения действуют с января текущего года.

Это касается и случаев восстановления пенсионных выплат. При переезде в другой город россияне также начнут получать выплаты по новому месту жительства быстрее.

Отмечается, что сокращение сроков перечисления выплат является шагом к повышению качества обслуживания граждан.

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