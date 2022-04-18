МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Отделение ПФР по городу Москве и Московской области продолжает фиксировать обращения граждан о звонках неизвестных, которые предлагают пенсионерам так называемую "бесплатную" юридическую помощь в оформлении якобы причитающихся им выплат, сообщает пресс-служба отделения. Запущен проект по защите от дискриминации россиян за рубежом

"Аферисты действуют от имени неких юридических компаний. Они настойчиво убеждают доверчивых пенсионеров в якобы положенных денежных средствах от государства. Гражданам всего лишь необходимо посетить офис для бесплатной консультации, где им помогут "грамотно" составить заявление. Чаще всего речь идет о заявлениях на перерасчет пенсии, так как, со слов мошенников, при назначении пенсии были допущены ошибки или не в полной мере учтены, например, периоды работы", — сообщает отделение ПФР.

На сегодняшний день в центре внимания злоумышленников обещания помощи в "перерасчете пенсии за длительный стаж", оформлении "выплаты детям войны", а также всесторонняя "помощь" в вопросах назначения пенсии и материнского капитала.

Поверив сторонним лицам и в максимально быстрое разрешение вопроса, граждане рискуют остаться без денежных средств. За оперативность, договор об оказании юридических услуг и составление заявления доверчивым гражданам озвучиваются немалые суммы. Если у пенсионеров нет денег, то им "в один момент помогут оформить кредит", — сообщает пресс-служба. Назван "сезонный" вид мошенничества, угрожающий россиянам

При этом в договорах обещано, к примеру, предоставить "оценку правовой ситуации", подготовить заявления в органы ПФР, соцзащиты и так далее. Иногда в составе обещанных услуг указывается "представление интересов в суде первой инстанции по пенсионному вопросу". "Часто данные фирмой обещания, например, подготовить исковые заявления, защитить интересы в суде, после оплаты услуг не выполняются, а сами организации через некоторое время ликвидируются или переезжают, не сообщая о новом адресе. В другом варианте — если документы все же оформляются — они вводят в заблуждение, в первую очередь, самих граждан и не ведут к обещанному результату", — разъяснили в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

ПФР напоминает: все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, бесплатные.

Пенсионерам также рекомендуют быть бдительными и предельно внимательными. "В случае необходимости граждане всегда могут самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации, где специалисты окажут квалифицированную помощь и проконсультируют по всем имеющимся вопросам", — добавили в пресс-службе.