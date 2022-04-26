МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы предложили сохранить повышенные выплаты в размере 25% к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности за работу в сельском хозяйстве. Россияне смогут досрочно заполнить заявления на "детские" выплаты

Как отмечается, ранее пенсионеры теряли эту выплату при выезде из сельской местности до 1 января 2022 года. Госдума хочет сохранить эту гарантию для лиц, проработавших в сельском хозяйстве от 30 лет, вне зависимости от того, когда они уехали.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, лишение граждан повышенной выплаты при переезде из сельской местности или в случае изменения статуса этой местности является проявлением социального неравенства.

Источником средств для реализации этой инициативы послужит федеральный бюджет.

Предлагаемые депутатами изменения будут внесены в закон "О страховых пенсиях, проект уже размещен в электронной базе Госдумы.