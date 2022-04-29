МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Из-за традиционно праздничных дней в мае текущего года выплата пенсий в России будет осуществляться с некоторыми изменениями, сообщило отделение ПФР по г. Москве и Московской области.

Выплата пенсий и других социальных выплат за май будет осуществляться в зависимости от способа доставки, которую выбрал пенсионер.

Через "Почту России" в Москве пенсии будут доставлять:

• 4 мая 2022 года — за 4 и 8 мая 2022 года;

• 5 мая 2022 года — за 5 мая и 9 мая 2022 года;

• 6 мая 2022 года — за 6 и 10 мая 2022 года;

• 13 мая 2022 года — за 13 и 15 мая 2022 года;

Остальные дни — по установленному графику.

Через УФПС Московской области — филиал ФГУП "Почта России":

с 4 мая 2022 года по 18 мая 2022 года — по установленному графику.

Альтернативные службы доставки пенсий на дом будут работать с 3 по 20 мая текущего года — по установленному графику.

• Сбербанк г. Москвы будет начислять выплаты 6 мая;

• Среднерусский банк ПАО Сбербанк: 4 и 13 мая;

• Филиал "Центральный" банка ВТБ: 29 апреля;

• Банк Возрождение: 5 мая 2022 года.

Другие кредитные учреждения перечислят деньги 6 мая 2022 года.