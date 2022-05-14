МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Получить консультации по вопросам оформления новой ежемесячной выплаты — пособия для малообеспеченных семей на детей в возрасте от 8 до 17 лет — можно в любое время у консультантов Единого контакт-центра (ЕКЦ), напоминает, отделение Пенсионного фонда по Москве и Московской области. ЕК допускает ограничения цен на газ из России при прекращении поставок

"С 1 мая операторы Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами отвечают на вопросы о новой выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Прошедшие майские праздничные дни, как и предстоящие выходные, — не исключение, потому как ЕКЦ работает в режиме 24/7, то есть ежедневно и круглосуточно", — отметили в отделении.

Единый контакт-центр был создан в рамках проекта "социальное казначейство". Специалисты отвечают по бесплатному для всех регионов России телефону 8-800-600-0000. Также задать вопросы можно в онлайн-чате ЕКЦ на главной странице сайта ПФР.

Любой гражданин может получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки.

На первой линии на обращения отвечает виртуальный помощник. Он помогает получить информацию по самым популярным типовым запросам. Для более подробных консультаций предусмотрена и вторая линия: оператор идентифицирует личность обратившегося при помощи кодового слова и потом предоставляет интересующую информацию.