МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В России каждый год индексируют пенсии всем категориям получателей таких выплат, но в разное время. Таких дат несколько, сказала "Парламентской газете" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Эксперт рассказал, что может "взорвать" фондовый рынок США

С 1 января на уровень выше инфляции увеличивают страховые пенсии. Эти выплаты получают люди, достигшие пенсионного возраста и заработавшие достаточный стаж и количество пенсионных коэффициентов. В текущем 2022 году страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличились на 8,6%.

С 1 февраля индексируют пенсии и социальные выплаты инвалидов и ветеранов боевых действий, а также некоторые виды пособий.

С 1 апреля проводят индексацию государственных социальных пенсий. Их получают те, кто не заработал нужный для начисления страховой пенсии трудовой стаж.

Эту пенсию начинают выплачивать на пять лет позже, чем страховую: мужчинам с 70 лет, женщинам с 65 лет.

С 1 августа увеличивают пенсии работающим пенсионерам, кто трудился в предшествующем году, и за которых работодатель выплачивал взносы в ПФР.

Парламентарий отметила, что это уже не индексация, а индивидуальная прибавка. Она зависит от того, сколько пенсионер заработал: чем выше зарплата, тем больше отчисления получил ПФР. Они пересчитываются в коэффициенты и влияют на выплаты.