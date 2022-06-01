МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысят на 10% с 1 июня, о соответствующем решении сообщил на заседании президиума Госсовета президент страны Владимир Путин. Кому повысят пенсии и пособия с июня

Соответствующее постановление по поручению президента 30 мая подписал премьер Михаил Мишустин, он также подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

На заседании президиума Госсовета Путина, в частности, предложил увеличить увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с 1 июня этого года на 10%, напомнив, что с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, подчеркнул глава государства.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, решение об индексации пенсий позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих наших граждан пенсионного возраста. В среднем прибавка составит 1760 рублей. Таким образом, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.

Путин также объявил, что с 1 июня на 10 вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 919 рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

Решение об индексации ПМ позволит увеличить все выплаты, связанные с размером прожиточного минимума, которые получают порядка 15 миллионов человек.

Величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

С 1 июня на 10% будет повышен и МРОТ. Его размер составит 15 279 рублей в месяц. Как отметил Котяков, такое решение позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам россиян.