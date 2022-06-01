МРОТ, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня повышаются на 10%
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысят на 10% с 1 июня, о соответствующем решении сообщил на заседании президиума Госсовета президент страны Владимир Путин.
Соответствующее постановление по поручению президента 30 мая подписал премьер Михаил Мишустин, он также подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.
На заседании президиума Госсовета Путина, в частности, предложил увеличить увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с 1 июня этого года на 10%, напомнив, что с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, подчеркнул глава государства.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, решение об индексации пенсий позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих наших граждан пенсионного возраста. В среднем прибавка составит 1760 рублей. Таким образом, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.
Путин также объявил, что с 1 июня на 10 вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 919 рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.
Решение об индексации ПМ позволит увеличить все выплаты, связанные с размером прожиточного минимума, которые получают порядка 15 миллионов человек.
Величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.
С 1 июня на 10% будет повышен и МРОТ. Его размер составит 15 279 рублей в месяц. Как отметил Котяков, такое решение позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам россиян.
https://1prime.ru/pensions/20220601/837044785.html