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Путин предложил досрочно назначать пенсии многодетным отцам
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Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность досрочного назначения пенсий многодетным отцам, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля... ПРАЙМ, 20.06.2022
экономика, новости, пенсии, владимир путин, пенсии, многодетные семьи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность досрочного назначения пенсий многодетным отцам, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.
Уточняется, что речь идет о выплатах страховой пенсии по старости.
Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 октября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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