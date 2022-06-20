МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность досрочного назначения пенсий многодетным отцам, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Путин поручил обеспечить меры для льготной ипотеки многодетным

Уточняется, что речь идет о выплатах страховой пенсии по старости.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 октября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также: Путин поручил представить предложения по льготам для детей-инвалидов