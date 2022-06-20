МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность досрочного назначения пенсий многодетным отцам, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Женщина с ребенком держат макет дома

Путин поручил обеспечить меры для льготной ипотеки многодетным

Уточняется, что речь идет о выплатах страховой пенсии по старости.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 октября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также: Путин поручил представить предложения по льготам для детей-инвалидов